Назим Гусейнов: "Дзюдо превратили в бизнес"

«Мне очень понравилось выступления дзюдоистов».

Об этом İdman.biz заявил олимпийский чемпион по дзюдо Назим Гусейнов.

Бывший тренер сборной Азербайджана оценил выступление нашей команды на чемпионате Европы, прошедшем в Подгорице, столице Черногории. Гусейнов отметил, что наши дзюдоисты сумели хорошо себя проявить на этом соревновании:

«Если нет золотой медали, это не значит, что команда выступила плохо. Если рассматривать отдельных спортсменов, то если бы Ахмед Юсифов (60 кг) не попался на болевой прием в поединке с французским спортсменом Лукой Мхеидзе, то в итоге стал бы чемпионом. Рашид Мамедалиев, выступавший в категории 73 кг, тоже сумел себя хорошо проявить. Грузин Тато Григалашвили боялся Зелима Цкаева (81 кг). Поэтому он так обрадовался, когда победил. Мне кажется, что никакого приема там не было. Цкаев хотел его бросить, но Григалашвили сделал прием и ему дали иппон. Если бы Цкаев вышел в финал, то он бы точно стал чемпионом».

По его словам, олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) находится в хорошей форме:

«Если он сможет продолжать в том же духе, я вижу его двукратным олимпийским чемпионом. Учитывая, что Зелиму 26 лет, он может добиться результата. Нам нужен двукратный олимпийский чемпион. На Мурада Фатиева (90 кг) давили, ему нельзя было давать предупреждения. Сейчас дзюдо превратили в бизнес. За захват руки сразу следует предупреждение.

Ушанги Кокаури (100) тоже неплох, но возраст уже говорит сам за себя. В который раз он выходит в полуфинал, но довольствуется лишь попаданием в тройку или пятерку».

Опытный специалист также высказал свои ожидания от предстоящего чемпионата мира:

«В заключение хочу отметить, что я доволен результатами. Мы впервые привезли с чемпионата Европы пять медалей. Впереди чемпионат мира. Думаю, на этот раз у нас будет как минимум один чемпион мира».

Отметим, что сборная Азербайджана, завоевавшая на чемпионате Европы одну серебряную и четыре бронзовые медали, завершила соревнования на 10-м месте в командном зачете.

Айтадж Сахяд

İdman.biz