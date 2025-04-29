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Орхан Сафаров: "Дзюдо дало мне все, теперь моя очередь дать что-то взамен"

Дзюдо
Новости
29 Апреля 2025 09:30
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Орхан Сафаров: "Дзюдо дало мне все, теперь моя очередь дать что-то взамен"

Ветеран азербайджанского дзюдо Орхан Сафаров принял участие в детском лагере дзюдо в Будве (Черногория) под эгидой Европейского Союза дзюдо (EJU).

Как передает İdman.biz, победитель чемпионата Европы, призер чемпионатов мира, участник Олимпиады Орхан Сафаров в ходе тренировочных сессий поделился своими мыслями, обсуждая жизнь после окончания карьеры и своем пути возвращения в дзюдо, на этот раз через образование и тренерскую работу.

Сафаров признался, что уход из активного спорта оказался трудным переходом. «Когда заканчиваешь заниматься дзюдо, твоя жизнь полностью меняется. В течение 25 лет ты просыпаешься и идешь на тренировки. А потом однажды ты просыпаешься и ничего нет», - вспоминает Орхан.

Столкнувшись с этой пустотой, он нашел свой путь возвращения к любимому делу: преподавание и изучение образовательной стороны дзюдо. «Теперь у меня новая цель - понять и поделиться дзюдо не только путем выступления на соревнованиях».

Он выразил большой энтузиазм по поводу участия в детском лагере EJU. «Когда EJU пригласил меня, я был действительно счастлив. Эти дети - будущее нашей семьи дзюдо. Может быть, двое или трое из них станут олимпийскими чемпионами, и, может быть, они вспомнят, что мы встретились здесь», - предположил Сафаров.

Двукратный призер чемпионата мира считает, что для молодых дзюдоистов крайне важно встречаться со своими героями, особенно во время таких мероприятий, как чемпионат Европы, который проходил параллельно с лагерем. «Детям невероятно видеть и чувствовать энергию, дух дзюдо вживую, Черногория создала фантастическую атмосферу, поддержка толпы была невероятной».

Вспоминая свое детство, Сафаров поделился, что когда-то он восхищался японской легендой Тадахиро Номурой и корейским чемпионом Чхве Мин Хо. В Азербайджане его кумиром был Эльчин Исмаилов, трехкратный чемпион Европы, который тренировался в том же клубе.
Сегодня Сафаров тренирует детей в Азербайджане, уделяя особое внимание тому, чтобы сделать дзюдо радостным опытом. «Неважно, станут ли они чемпионами или нет, важно, чтобы дети находили счастье в дзюдо. Счастливый ребенок в спорте становится здоровым, умным взрослым».

Сафаров также продолжает свое собственное образование. В настоящее время он преподает практическое дзюдо в Академии спорта Азербайджана и планирует продолжить свое обучение в области спортивного менеджмента и закончить тренерский курс IJF Academy Level 2 в конце этого года. «Дзюдо дало мне все, теперь моя очередь дать что-то взамен», - резюмировал он.

İdman.biz

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