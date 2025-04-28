Зелим Коцоев: "Я голоден до новых побед" - ФОТО

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) оценил свои первые соревнования после летних Олимпийских игр в Париже-2024.

Как сообщает İdman.biz, он опубликовал об этом публикацию в своем аккаунте в социальных сетях.

Олимпийский чемпион заявил, что его главная цель - увеличить количество медалей:

«Я завоевал свою пятую медаль на чемпионате Европы. Я все еще в игре и голоден до новых побед».

Отметим, что в финале чемпионата Европы Коцоев боролся с грузином Ильей Суламанидзе, которого победил в Париже-2024. Зелим проиграл после приема "юко" и завоевал серебряную медаль чемпионата Европы.

Айтадж Сахяд

İdman.biz