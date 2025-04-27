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Главный тренер сборной Азербайджана: "Мы готовим новое поколение чемпионов"

Дзюдо
Новости
27 Апреля 2025 16:56
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Главный тренер сборной Азербайджана: "Мы готовим новое поколение чемпионов"

Главный тренер мужской сборной Азербайджана по дзюдо Рихард Траутман в интервью официальному сайту Европейского союза дзюдо подвёл итоги выступления команды на чемпионате Европы в Подгорице и поделился планами на будущее, сообщает İdman.biz.

Траутман отметил, что не все спортсмены смогли показать свой максимальный потенциал, хотя бронзовая медаль Ахмеда Юсифова стала положительным знаком для команды.

«Ахмед Юсифов завоевал свою первую медаль на этом уровне – бронзовую, и это можно считать положительным сдвигом», — подчеркнул тренер.

Особое внимание он уделил выступлениям Рашида Мамедалиева, который заменил заболевшего Хидаята Гейдарова и завоевал бронзу после недавнего восстановления от травмы. Вместе с тем Траутман выразил недовольство некоторыми судейскими решениями, повлиявшими на исход поединков Мурада Фатиева и Зелима Цкаева.

«Хотя я и не согласен с этими решениями, нам приходится их принимать», — отметил он.

Говоря о будущем Хидаята Гейдарова, тренер подтвердил его участие в чемпионате мира, при условии полного восстановления.

«В первую очередь он должен полностью выздороветь. Затем мы приступим к подготовке с полной ответственностью», — заявил Траутман.

Тренер подчеркнул, что команда строит планы на новый олимпийский цикл, делая ставку на омоложение состава.

«Ни один из наших основных спортсменов не завершил карьеру, но важно смотреть в будущее, так как все они уже не очень молоды», — добавил он.

Траутман также рассказал о развитии женского дзюдо в Азербайджане. Были приглашены два иностранных тренера для изменения атмосферы в команде и повышения уровня мотивации.

«Мы не намерены просто мириться с существующим положением дел», — заявил он, отметив необходимость создания ролевых моделей для привлечения новых спортсменок.

Кроме спортивных целей, тренер видит в дзюдо нечто большее, чем просто медали и результаты.

«Дзюдо – это больше, чем спорт», — подчеркнул Траутман, рассказав о вкладе японского тренера Котаро Сасаки в воспитание спортсменов на основе философии дзюдо.

По его словам, основная цель команды — быть в оптимальной форме к чемпионату мира в Баку в следующем году и к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

İdman.biz

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