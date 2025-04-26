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Сборная Азербайджана вошла в Топ-10 чемпионата Европы

Дзюдо
Новости
26 Апреля 2025 20:31
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Сборная Азербайджана вошла в Топ-10 чемпионата Европы

В столице Черногории Подгорице завершились личные соревнования чемпионата Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завершила турнир с пятью медалями.

Наивысшее достижение в составе команды показал Зелим Коцаев. Победитель Олимпиады-2024 в Париже уступил только в финале, завоевав серебряную медаль. В решающей схватке он проиграл Илье Суламанидзе из Грузии.

Ещё четыре азербайджанских дзюдоиста завоевали бронзовые награды: Ахмед Юсуфов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

По итогам турнира сборная Азербайджана заняла 10-е место в общекомандном зачёте. Лучший результат показала команда IJF (Международной федерации дзюдо), завоевавшая 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Второе место заняла Франция (3 золота, 2 серебра, 5 бронз), третьей стала сборная Грузии (2 золота, 2 серебра).

Отмечается, что завтра на чемпионате Европы состоятся смешанные командные соревнования.

İdman.biz

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