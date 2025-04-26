Хидаят Гейдаров получил награду лучшего дзюдоиста Европы - ФОТО

В Подгорице (Черногория) состоялся гала-вечер Европейского Союза дзюдо (EJU).

Как передает İdman.biz, на нем были отмечены лауреты прошлого года. Лучшим дзюдоистом Европы был назван Хидаят Гейдаров (73 кг), выигравший Олимпиаду, чемпионат мира и континента. Азербайджанский спортсмен получил награду из рук президента EJU Ласло Тота.

«Хидаят произвел фурор еще в раннем возрасте, завоевав европейские и мировые титулы среди кадетов и юниоров. Он вырос в тени своего товарища по команде, но упорствовал, решив реализовать свой потенциал. В 2024 году он завоевал свой четвертый титул Европы, за которым последовал титул чемпиона мира, а затем олимпийский титул. Достичь всего этого в один год - это исключение», - отмечает EJU.

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