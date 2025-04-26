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Азербайджан на пороге Топ-10 в Подгорице

Дзюдо
Новости
26 Апреля 2025 09:35
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Азербайджан на пороге Топ-10 в Подгорице

Сборная Азербайджана по дзюдо обосновалась на 11-м месте в общем зачете после трех дней чемпионата Европы в Подгорице (Черногория).

Как сообщает İdman.biz, в активе нашего коллектива четыре бронзовые награды, завоеванные Ахмедом Юсифовым (60 кг), Рашидом Мамедалиевым (73 кг), Зелимом Цкаевым (81 кг) и Мурадом Фатиевым (90 кг).

Азербайджан опережает Испанию, Нидерланды, Сербию и другие страны.

Лидерство удерживает Франция (2-2-4), далее расположились IJF (2-2-0) и Италия (1-2-3).

Всего за три дня чемпионата отличились дзюдоисты из 18-ти стран.

İdman.biz

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