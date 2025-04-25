Бронзовая радость или упущенное золото?

На третий день чемпионата Европы сборная Азербайджана по дзюдо была как никогда близка к финалу и, возможно, к золотой медали.

Как передает İdman.biz, два наших спортсмена — Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) — уверенно прошли до полуфинала, но в итоге довольствовались бронзовыми наградами.

Для Цкаева и Фатиева, как и для призеров первых дней — Ахмеда Юсуфова (60 кг) и Рашида Мамедалиева (73 кг), это первые медали на чемпионатах Европы. И такой результат — далеко не случайность: оба не раз добивались высоких достижений в серии Мирового тура.

Учитывая выдающееся выступление Зелима Цкаева в ходе турнира, его бронза воспринимается не только как успех, но и как символ утраченного чемпионства. Легко побеждая первых трёх соперников иппоном, в полуфинале он встретился с титулованным грузином Тато Григалашвили.

Несмотря на регалии соперника, Цкаев доминировал в бою, вынудив его получить два штрафных замечания «шидо». Однако в момент, когда победа казалась уже в руках, судьи зафиксировали спорное иппон в пользу грузина — решение, которое даже после многократного просмотра вызвало негодование.

Спорные судейские решения коснулись и Мурада Фатиева, который проиграл будущему чемпиону, итальянцу Кристиану Парлати, после получения сомнительного "хансоку-макэ". Причины таких решений могут быть разными — от симпатий к более титулованным спортсменам до скрытой зависти к достижениям азербайджанского дзюдо, которое стремительно развивается.

Тем не менее, несмотря на несправедливость, наши дзюдоисты проявили настоящий бойцовский характер и уверенно победили в бронзовых финалах.

К сожалению, несправедливость в мировом спорте остается реальностью. И сегодняшние события — далеко не последний подобный случай. Однако для Азербайджана бронзовые медали Цкаева и Фатиева по праву имеют золотую ценность.

İdman.biz