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Рашид Мамедалиев: "Подумал, что мне нечего терять и я должен насладиться этим"

Дзюдо
Новости
25 Апреля 2025 11:16
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Рашид Мамедалиев: "Подумал, что мне нечего терять и я должен насладиться этим"

«Атмосфера соревнований очень хорошая».

Об этом İdman.biz заявил дзюдоист сборной Азербайджана Рашид Мамедалиев.

Он оценил свое выступление на чемпионате Европы, который проходит в Подгорице, столице Черногории. Мамедалиев, выступающий в весовой категории 73 кг, рассказал, что его включение в состав в последнюю минуту не вызвало у него никаких трудностей:

«При поддержке тренеров, медицинского персонала и товарищей по команде мне было легко сбросить вес перед соревнованиями. Когда узнал, что буду выступать, это не только не вызвало трудностей, но, наоборот, оказало положительное влияние. По моему мнению, когда ты за месяц знаешь, что будешь выступать, это накладывает на человека большой стресс. Однако когда я узнал об этом в последнюю минуту то избавился от стресса. Подумал, что мне нечего терять и я должен максимально насладиться соревнованием».

По его словам, самые сложные поединки начались после 1/8 финала:

«Поединки с французом Жоаном-Бенджамином Габа в 1/4 финала и Данилом Лаврентьевым в полуфинале были непростыми. Оба были очень опытными. Если оценивать соперников в целом, то с некоторыми из них я встречался на предыдущих соревнованиях. Я смотрел и анализировал их на предыдущих соревнованиях. Исходя из этого, старался бороться по намеченному плану».

Дзюдоист также подчеркнул важность поддержки олимпийских чемпионов Эльнура Мамедли и Хидаята Гейдарова:

«Во время поединков я слушал, что говорят тренеры и наши олимпийские чемпионы, и старался бороться соответственно. Потому что у них больше опыта, чем у меня. То, что меня поддерживали на трибунах, было большой мотивацией. Этот фактор помог мне добиться успеха».

Отметим, что Рашид Мамедалиев был включен в состав сборной в последний момент, потому что Хидаят Гейдаров заболел.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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