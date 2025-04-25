Азербайджан - в Топ-10 в Подгорице

Сборная Азербайджана по дзюдо обосновалась на десятом месте в общем зачете после двух дней чемпионата Европы в Подгорице (Черногория).

Как сообщает İdman.biz, в активе нашего коллектива две бронзовые награды, завоеванные Ахмедом Юсифовым (60 кг) и Рашидом Мамедалиевым (73 кг). Азербайджан опережает Испанию, Сербию, Финляндию, Венгрию и другие страны.

Лидерство удерживает Франция (2-1-4), далее расположились IJF (1-2-0) и Грузия (1-1-0).

Всего за два дня чемпионата отличились дзюдоисты из 13-ти стран.

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