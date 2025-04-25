Азербайджанская пятерка в третий день чемпионата Европы

В Подгорице (Черногория) продолжается чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в третий день на татами выйдут пять азербайджанских спортсменов.

81 кг

Зелим Цкаев встретится с Аурелиеном Бонферрони (Швейцария).

Омар Раджабли ждет победителя пары Джон Вренози (Албания) - Еэту Иханамаки (Финляндия).

90 кг

Мурад Фатиев поборется против Александра Сидорюка (IJF).

70 кг

Гюнель Гасанлы выйдет против Анны Олейник-Корнийко (Украина).

Судаба Агаева постарается пройти Аделину Новицки (Израиль).

После двух дней чемпионата в активе команды Азербайджана две бронзы, завоеванные Ахмедом Юсифовым (60 кг) и Рашидом Мамедалиевым (73 кг).

İdman.biz