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Азербайджанская пятерка в третий день чемпионата Европы

Дзюдо
Новости
25 Апреля 2025 09:05
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Азербайджанская пятерка в третий день чемпионата Европы

В Подгорице (Черногория) продолжается чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в третий день на татами выйдут пять азербайджанских спортсменов.

81 кг
Зелим Цкаев встретится с Аурелиеном Бонферрони (Швейцария).
Омар Раджабли ждет победителя пары Джон Вренози (Албания) - Еэту Иханамаки (Финляндия).

90 кг
Мурад Фатиев поборется против Александра Сидорюка (IJF).

70 кг
Гюнель Гасанлы выйдет против Анны Олейник-Корнийко (Украина).
Судаба Агаева постарается пройти Аделину Новицки (Израиль).

После двух дней чемпионата в активе команды Азербайджана две бронзы, завоеванные Ахмедом Юсифовым (60 кг) и Рашидом Мамедалиевым (73 кг).

İdman.biz

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