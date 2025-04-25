Азербайджанская пятерка в третий день чемпионата Европы

В Подгорице (Черногория) продолжается чемпионат Европы по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в третий день на татами выйдут пять азербайджанских спортсменов.
81 кг
Зелим Цкаев встретится с Аурелиеном Бонферрони (Швейцария).
Омар Раджабли ждет победителя пары Джон Вренози (Албания) - Еэту Иханамаки (Финляндия).
90 кг
Мурад Фатиев поборется против Александра Сидорюка (IJF).
70 кг
Гюнель Гасанлы выйдет против Анны Олейник-Корнийко (Украина).
Судаба Агаева постарается пройти Аделину Новицки (Израиль).
После двух дней чемпионата в активе команды Азербайджана две бронзы, завоеванные Ахмедом Юсифовым (60 кг) и Рашидом Мамедалиевым (73 кг).
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