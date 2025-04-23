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Эльнур Мамедли поделился публикацией о Хидаяте Гейдарове - ФОТО

Дзюдо
Новости
23 Апреля 2025 09:41
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Эльнур Мамедли поделился публикацией о Хидаяте Гейдарове - ФОТО

Эльнур Мамедли, тренер олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова, выразил отношение к неучастию дзюдоиста в чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.biz, он поделился в связи с этим публикацией в своем аккаунте в социальной сети.

Мамедли написал комментарий на английском языке «Все впереди, чемпион» на фотографии с Гейдаровым.

Отметим, что Хидаят был отстранен от состава сборной Азербайджана, которая выступит на чемпионате Европы, из-за болезни. Его заменил Рашид Мамедалиев (73 кг).

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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