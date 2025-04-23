Рихард Траутман: "Нам удалось стать сильной командой, работающей в едином направлении"

Организаторы чемпионата Европы по дзюдо в Подгорице (Черногория) накануне его старта провели пресс-конференцию.

Как сообщает İdman.biz, в ней принял участие и главный тренер сборной Азербайджана Рихард Траутман. Немецкий специалист поделился своим опытом работы в нашей команде и рассказал о дальнейших целях, отметив успех на Олимпиаде в Париже, где Хидаятом Гейдаровым (73 кг) и Зелимом Коцоевым (100 кг) были завоеваны золотые награды.

«В самом начале было нелегко. Специфика работы отличалось от той, к чему я привык. Но нам удалось стать одной сильной командой, работающей в едином направлении с большими мечтами и огромным потенциалом. Нам просто надо было найти нужных спортсменов, дать им концепцию и надежду, и в Париже это окупилось. Следующий шаг - создать женскую команду, такую ​​же сильную, как и мужская», - заявил Траутман.

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