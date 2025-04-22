Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на старте чемпионата Европы

В Подгорице (Черногория) прошла жеребьёвка чемпионата Европы по дзюдо.
Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана узнала имена своих первых соперников на континентальном турнире.
Мужчины:
60 кг: Ахмед Юсифов — против Ицхака Ашпиза (Израиль), Туран Байрамов — с Джеймсом Захрой (Мальта)
66 кг: Руслан Пашаев — против Бояна Йотова (Болгария)
73 кг: Рашид Мамедалиев — против Бенджамина Леви (Великобритания)
81 кг: Зелим Цкаев — против Аурелиена Бонферрони (Швейцария); Омар Раджабли стартует с пропуска
90 кг: Мурад Фатиев — с Александром Сидорюком (IJF)
100 кг: Зелим Коцоев — также начинает турнир с пропуска
+100 кг: Ушанги Кокаури — против Патрика Брониеца (Польша)
Женщины:
48 кг: Кенуль Алиева — против Паулины Шлакты (Польша)
52 кг: Гюльтадж Мамедалиева — с Кьяррой Серрой (Германия)
57 кг: Фидан Ализаде — с Анастасией Сокирянской (Латвия)
70 кг: Гюнель Гасанлы — против Анны Олиник-Корнийко (Украина), Судаба Агаева — с Аделиной Новицки (Израиль)
+78 кг: Нигяр Сулейманова — против Софио Сомкхишвили (Грузия)
Чемпионат Европы по дзюдо пройдет с 23 по 27 апреля.
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