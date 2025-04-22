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Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на старте чемпионата Европы

Дзюдо
Новости
22 Апреля 2025 19:45
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Азербайджанские дзюдоисты узнали соперников на старте чемпионата Европы

В Подгорице (Черногория) прошла жеребьёвка чемпионата Европы по дзюдо.

Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана узнала имена своих первых соперников на континентальном турнире.

Мужчины:

60 кг: Ахмед Юсифов — против Ицхака Ашпиза (Израиль), Туран Байрамов — с Джеймсом Захрой (Мальта)

66 кг: Руслан Пашаев — против Бояна Йотова (Болгария)

73 кг: Рашид Мамедалиев — против Бенджамина Леви (Великобритания)

81 кг: Зелим Цкаев — против Аурелиена Бонферрони (Швейцария); Омар Раджабли стартует с пропуска

90 кг: Мурад Фатиев — с Александром Сидорюком (IJF)

100 кг: Зелим Коцоев — также начинает турнир с пропуска

+100 кг: Ушанги Кокаури — против Патрика Брониеца (Польша)

Женщины:

48 кг: Кенуль Алиева — против Паулины Шлакты (Польша)

52 кг: Гюльтадж Мамедалиева — с Кьяррой Серрой (Германия)

57 кг: Фидан Ализаде — с Анастасией Сокирянской (Латвия)

70 кг: Гюнель Гасанлы — против Анны Олиник-Корнийко (Украина), Судаба Агаева — с Аделиной Новицки (Израиль)

+78 кг: Нигяр Сулейманова — против Софио Сомкхишвили (Грузия)

Чемпионат Европы по дзюдо пройдет с 23 по 27 апреля.

İdman.biz

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