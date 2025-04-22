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Европа ждет своих героев: дзюдоисты заряжены на максимум в Подгорице

Дзюдо
Новости
22 Апреля 2025 16:35
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Европа ждет своих героев: дзюдоисты заряжены на максимум в Подгорице

Завтра в Подгорице (Черногория) возьмет старт чемпионат Европы по дзюдо. Сборная Азербайджана выступит на нем без Хидаята Гейдарова (73 кг), который в последний момент приболел, отложив свое возвращение. Отсутствие олимпийского чемпиона и чемпиона мира, на протяжении трех лет сохранявшего титул сильнейшего в Европы, в какой-то степени может ударить по медальным перспективам команды. Хотя состав в любом случае выглядит достаточно мощно - в каждом весе по силам бороться за пьедестал.

Как передает İdman.biz, нынешний чемпионат, в первую очередь, обращает на себя внимание своей продолжительностью. Если раньше личные соревнования укладывались в три дня, то теперь болельщиков ожидает настоящее пиршество - четыре дня борьбы на татами, плюс соревнования смешанных команд.

На прошлогоднем континентальном первенстве в Загребе наша команда выиграла две золотые и одну серебряную награды. В третий раз подряд и четвертый в карьере победу на ЧЕ одержал Гейдаров, свой первый европейский титул завоевал Эльджан Гаджиев (81 кг), а Балабей Агаев (60 кг) уступил в финале. На сей раз в силу различных причин они не выступят, зато у других дзюдоистов есть возможность себя проявить.

Безусловно, в зоне пристального внимания будет Зелим Коцоев (100 кг). Победитель Олимпиады и чемпионата мира в прошлом году не смог отстоять европейский титул, который непременно постарается себе вернуть. Некоторые специалисты уже заранее предвкушают очередное противостояние Зелима с грузином Илией Суламанидзе, которого он побеждал в финале Летних Играх и позапрошлом ЧЕ. Для нашего дзюдоиста предстоящее выступление станет первым после Парижа, а потому в некоторой степени волнительным.

Интересно будет посмотреть и на Зелима Цкаева (81 кг), который за последние годы превратился в специалиста по победам на «Большом шлеме». Однако, несмотря на весь талант, успехи на чемпионатах мира и Европы пока обходят его стороной. Поэтому в Подгорице Цкаеву представиться шанс сломать неприятную традицию и, наконец, подняться на пьедестал.

У легковесов можно выделить Турана Байрамова (60 кг) и Руслана Пашаева (66 кг). Первый неоднократно участвовал на ЧЕ, но то останавливался в шаге от награды, то становился седьмым. Тогда как для Пашаева это будет дебют на чемпионате Европы. Но победитель «Большого шлема» в Париже, безусловно, заслужил этот шанс. Это будет первый взрослый ЧЕ и для Омара Раджабли (81 кг), который в прошлом году вошел в тройку на континентальном первенстве U-23.

Также в составе достаточно опытные Мурад Фатиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг), способные далеко пойти по турнирной сетке.
С большими надеждами в Подгорице будет выступать и женская команда. Одним из ее новых лидером может стать Фидан Ализаде (57 кг). Чемпионка Европы по юниорам знакома многим специалистам и было бы здорово начать новый олимпийский цикл с хорошего результата в Подгорице.

Всего в чемпионате Европы примут участие 414 спортсменов из 47-ми стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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