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Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Дзюдо
Новости
22 Апреля 2025 10:47
19
Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Стала известна причина исключения олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова из состава на чемпионат Европы.

По информации, предоставленной İdman.biz Федерацией дзюдо Азербайджана, четырехкратный победитель чемпионатов мира и Европы простудился.

Дзюдоист не травмирован и не будет участвовать в соревнованиях из-за болезни. Гейдарова на чемпионате Европы заменит Рашид Мамедалиев (73 кг).

Отметим, что чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Черногории с 23 по 27 апреля. Нашу страну на турнире представят 15 дзюдоистов (9 мужчин, 6 женщин).

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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