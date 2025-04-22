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Азербайджан против 12-ти стран на командном чемпионате Европы

Дзюдо
Новости
22 Апреля 2025 09:50
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Азербайджан против 12-ти стран на командном чемпионате Европы

Тринадцать сборных, включая Азербайджан, примут участие на чемпионате Европы по дзюдо среди смешанных команд, который пройдет 27 апреля в Подгорице (Черногория).

Как передает İdman.biz, он состоится сразу после индивидуального ЧЕ.

В заявку нашей сборной на командное первенство вошло 15 спортсменов: Рашид Мамедалиев, Ахмед Юсифов, Туран Байрамов, Руслан Пашаев (все 73 кг), Зелим Цкаев, Омар Раджабли, Мурад Фатиев (все 90 кг), Зелим Коцоев, Ушанги Кокаури (оба +90 кг), Кенуль Алиева, Гюльтадж Мамедалиева, Фидан Ализаде (все 57 кг), Гюнель Гасанлы, Судаба Агаева (обе 70 кг) и Нигяр Сулейманова (+70 кг).

Также на командном чемпионате Европы выступят сборные Франции, Грузии, Германии, Австрии, Турции, Бельгии, Венгрии, Италии, Черногории, Нидерландов, Польши и Сербии.

İdman.biz

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