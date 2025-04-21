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EJU: "После Олимпиады работа для Коцоева не закончилась"

Дзюдо
Новости
21 Апреля 2025 10:35
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EJU: "После Олимпиады работа для Коцоева не закончилась"

Европейское дзюдо находится в предвкушении очередной встречи олимпийского чемпиона Зелима Коцоева с грузином Илией Суламанидзе.

Как передает İdman.biz, Европейский Союз дзюдо (EJU) оценил расклад сил в категории до 100 кг на чемпионате Европы сквозь призму возможности очередного противостояния этих спортсменов.

«Категорию до 100 кг возглавляют титаны олимпийского финала - Зелим Коцоев и Илия Суламанидзе. Азербайджанский дзюдоист провел сказочный прошлый год, выиграв золотые медали чемпионата мира и Олимпиады. Но работа для первого номера рейтинга на этом не остановилась, и он возвращается к соревнованиям в Подгорице.

Для Суламанидзе возвращение было более сложным, Он выступил на «Большом шлеме» в Тбилиси, но неудачно. В 2023 и 2024 годах грузин завоевал серебряные медали чемпионата Европы, и теперь едет только за золотом», - подчеркнул сайт EJU.

Отметим, что чемпионат Европы состоится 23-27 апреля в Подгорице (Черногория).

İdman.biz

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