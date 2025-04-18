Герои чемпионата мира и Европы готовятся к стамбульскому вояжу

Юниорская команда Азербайджана по дзюдо готовится к очередному турниру.

Как сообщает İdman.biz, спортсмены примут участие в Кубке Европы, который состоится 3-4 мая в Стамбуле. В общей сложности в заявку вошло 30 атлетов - 20 юниоров и 10 юниорок.

Среди них чемпион мира среди юношей Нихад Мамишов (60 кг), чемпион Европы по молодежи Низами Имранов (66 кг), чемпионы юниорского чемпионата мира Хадиджа Гадашова (52 кг) и Джасур Ибадлы (81 кг), а также призер молодежного чемпионата континента Аслан Коцоев (90 кг).

Ожидается, что на Кубке Европы выступят команды из 25-ти стран.

İdman.biz