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Герои чемпионата мира и Европы готовятся к стамбульскому вояжу

Дзюдо
Новости
18 Апреля 2025 10:52
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Герои чемпионата мира и Европы готовятся к стамбульскому вояжу

Юниорская команда Азербайджана по дзюдо готовится к очередному турниру.

Как сообщает İdman.biz, спортсмены примут участие в Кубке Европы, который состоится 3-4 мая в Стамбуле. В общей сложности в заявку вошло 30 атлетов - 20 юниоров и 10 юниорок.

Среди них чемпион мира среди юношей Нихад Мамишов (60 кг), чемпион Европы по молодежи Низами Имранов (66 кг), чемпионы юниорского чемпионата мира Хадиджа Гадашова (52 кг) и Джасур Ибадлы (81 кг), а также призер молодежного чемпионата континента Аслан Коцоев (90 кг).
Ожидается, что на Кубке Европы выступят команды из 25-ти стран.

İdman.biz

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