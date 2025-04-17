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EJU: "Гейдаров отправляется за своим пятым европейским титулом"

Дзюдо
Новости
17 Апреля 2025 09:00
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EJU: "Гейдаров отправляется за своим пятым европейским титулом"

«Хидаят Гейдаров находится на вершине европейского пьедестала три года подряд и теперь он отправляется за своим пятым титулом».

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет портал Европейского Союза дзюдо (ЕJU) в преддверии чемпионата континента, начинающегося 23 апреля в Подгорице (Черногория).

Портал оценил расклад сил в категории до 73 кг, выделив азербайджанского дзюдоиста.

«Хидаят был первым, кто выиграл все заветные титулы в течении трех месяцев, победив на чемпионате Европы, чемпионате мира и Олимпиаде. Гейдаров долго находился в тени своего товарища по команде, серебряного призера Олимпиады Рустама Оруджева, но под руководством олимпийского чемпиона Эльнура Мамедли он осуществил свои мечты. Однако это также означает, что ожиданием всегда будет золото. Сможет ли олимпийский чемпион стать чемпионом Европы в четвертый раз подряд?», - подчеркивает EJU.

İdman.biz

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