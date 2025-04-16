60 дзюдоистов сдали экзамены на пояса - ФОТО

В Центре подготовки национальных сборных по дзюдо прошел официальный экзамен на получение поясов, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, 60 дзюдоистов сдали экзамены на получение желто-белого, желтого и оранжевого поясов в зависимости от их возраста.

Спортсменам, успешно сдавшим экзамен, были вручены соответствующие пояса и сертификаты.

Проведение официальных экзаменов на получение поясов имеет большое значение для тщательного изучения спортсменами приемов дзюдо, а также для их мотивации. Экзамен на пояс необходим для оценки и официального признания уровня профессионализма, а также для участия в престижных отечественных соревнованиях в будущем.

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