15 Апреля 2025
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Четыре чемпионата континента в дзюдо до конца месяца

Дзюдо
Новости
15 Апреля 2025 17:02
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Четыре чемпионата континента в дзюдо до конца месяца

До конца месяца состоятся четыре чемпионата континента по дзюдо.

Как передает İdman.biz, первыми сильнейших определит Европа. ЧЕ состоится 23-26 апреля в Подгорице с участием сборной Азербайджана.

В состав сборной вошло 16 атлетов: олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), а также Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Зелим Цкаев, Омар Раджабли (оба 81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) Ушанги Кокаури (+100 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Гюнель Гасанлы, Судаба Агаева (обе 70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Ниже представляем календарь чемпионатов континента по дзюдо:

23-26 апреля. Подгорица (Черногория) – чемпионат Европы
25-26 апреля. Сантьяго (Чили) – чемпионат Панамерики и Океании
25-27 апреля. Бангкок (Таиланд) – чемпионат Азии
25-26 апреля. Абиджан (Кот-Д’Ивуар) – чемпионат Африки

İdman.biz

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