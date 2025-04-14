56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

До старта чемпионата Европы по дзюдо осталось меньше 10 дней. Соревнования пройдут в Подгорице, столице Черногории.

После обретения независимости в 1991 году дзюдоисты нашей страны начали участвовать в чемпионатах Европы. Наша первая медаль и чемпионство пришли в 1992 году. В мае того же года Назим Гусейнов завоевал золотую медаль в составе сборной СНГ на соревнованиях в Париже. Три месяца спустя наша легенда дзюдо поднялась на вершину пьедестала почета на Олимпиаде в Барселоне.

Наша медальная статистика:

16 золотых

16 серебряных

24 бронзы

Всего - 56 медалей

* К этой статистике добавлена ​​золотая медаль Назима Гусейнова, завоеванная в составе сборной СНГ в 1992 году.

** Одна из бронзовых медалей была завоевана в командном зачете среди мужчин на чемпионате 2016 года в Казани. В состав команды вошли Вугар Ширинли, Рустам Оруджев, Рустам Алимли, Магомедали Мехтиев, Эльхан Мамедов, Ушанги Кокаури, Тарлан Керимов, Фаган Гулузаде и Шахин Гахраманлы (последние три дзюдоиста были в команде, хотя и не выходили на татами в командных соревнованиях).

*** Европейские игры, проходившие в Баку и Минске в 2015 и 2019 годах, имели статус чемпионатов Европы.

В целом на сегодняшний день девять наших дзюдоистов завоевали титул чемпиона Европы. Среди них Назим Гусейнов (два раза), Эльчин Исмаилов (три), Эльнур Мамедли (два) и Хидаят Гейдаров (четыре) завоевали золотые медали на двух и более чемпионатах Европы.

1. Хидаят Гейдаров - 2017, 2022, 2023, 2024 годы.

2. Эльчин Исмайлов - 2000, 2001, 2005

3. Назим Гусейнов - 1992, 1993

4. Эльнур Мамедли - 2006, 2011

5. Рустам Оруджев - 2016

6. Эльхан Мамедов - 2017

7. Орхан Сафаров - 2020

8. Зелим Коцоев - 2023

9. Эльджан Гаджиев - 2024

Эльчин Исмайлов (60 кг, 66 кг) и Эльнур Мамедли (73 кг, 81 кг) стали чемпионами в двух весовых категориях.

Статистика золотых медалей по весу: лидирует 73 кг

73 кг - шесть золотых

60 кг - четыре золота

66 кг - два золота

100 кг - два золота

81 кг - одно золото

90 кг - одно золото

На сегодняшний день 20 наших дзюдоистов стали чемпионами в личных соревнованиях континентальных чемпионатов. Хидаят Гейдаров опережает всех своих коллег по количеству и качеству медалей. 13 наших дзюдоистов завоевали две и более медалей на чемпионатах Европы.

1. Хидаят Гейдаров - 6 медалей (4 золотые, 1 серебряная - 2018, 1 бронзовая - 2019)

2. Эльчин Исмаилов – 5 медалей (3 золотые, 2 серебра – 2002, 2004)

3. Рустам Оруджев - 5 медалей (1 золотая, 1 серебряная - 2019; 3 бронзовые - 2017, 2020, 2022)

4. Орхан Сафаров - 4 медали (1 золотая, 2 серебряные - 2015, 2016; 1 бронзовая - 2017)

5. Эльхан Мамедов - 4 медали (1 золотая, 1 серебряная - 2018, 2 бронзовые - 2009, 2010)

6. Зелим Коцоев - 4 медали (1 золотая, 3 бронзовые - 2018, 2020, 2021)

7. Назим Гусейнов - 3 медали (2 золотые, 1 серебряная - 1994)

8. Расул Салимов - 3 медали (1 серебряная - 2001, 2 бронзовые - 1999, 2000)

9. Кифаят Гасымова - 3 медали (1 серебряная - 2006, 2 бронзовые - 2007, 2008)

10. Эльмар Гасымов - 3 медали (1 серебряная - 2014, 2 бронзовые - 2012, 2019)

11. Магомедали Мехтиев – 3 медали (3 бронзы – 2019, 2020, 2022 гг.)

12. Эльнур Мамедли – 2 медали (2 золота)

13. Ирина Киндзерская - 2 медали (1 серебряная - 2020, 1 бронзовая - 2019)

14. Эльджан Гаджиев - 1 медаль (1 золотая)

15. Тарлан Поладов – 1 медаль (1 серебро – 1993 г.)

16. Мехман Азизов – 1 медаль (1 серебро – 1998 г.)

17. Тарлан Керимов – 1 медаль (1 серебро – 2011 г.)

18. Балабей Агаев – 1 медаль (1 серебро – 2024 г.)

19. Ильгар Мушкиев - 1 медаль (1 бронза - 2014)

20. Карамат Гусейнов – 1 медаль (1 бронза – 2021 г.)

• Мужская сборная - 1 медаль (1 бронза - 2016)

В целом мужчины имеют преимущество над женщинами в гендерном распределении завоеванных медалей. Из 56 завоеванных медалей только пять были завоеваны женщинами и 51 - мужчинами. Отличиться на континентальном первенстве удалось лишь двум нашим дзюдоисткам - Кифаят Гасымовой (три медали) и Ирине Киндзерской (две медали). Они завоевали две серебряные и три бронзовые медали. В нашей сборной золотые медали завоевали только дзюдоисты-мужчины. Распределение медалей следующее: 16 золотых, 14 серебряных и 21 бронзовая.

По количеству медалей лучшие результаты наша сборная показала в Варшаве в 2017 году (два золота, три бронзы), Минске в 2019 году (одно серебро, четыре бронзы) и Праге в 2020 году (одно золото, одно серебро, три бронзы). С точки зрения качества особенно выделился последний чемпионат Европы, проходивший в Загребе - две золотые и одна серебряная медаль.

Элмар Рза

İdman.biz