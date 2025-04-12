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"Большой шлем" ждет азербайджанских дзюдоистов

Дзюдо
Новости
12 Апреля 2025 11:08
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"Большой шлем" ждет азербайджанских дзюдоистов

Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо обнародовал предварительную заявку на турнир «Большого шлема», который пройдет 9-11 мая в Астане.

Как передает İdman.biz, в состав вошли 11 спортсменов. В Казахстан отправятся Гусейн Аллахьяров (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Эльмар Гасымов, Аждар Багиров (оба 100 кг), Кянан Насибов (+100 кг), Кенуль Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева, Айдан Велиева (обе 52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).

На данный момент на «Большой шлем» заявились команды из 23-х стран.

İdman.biz

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