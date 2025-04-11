Чемпионат Европы: 47 стран, 431 дзюдоист

Европейский Союз дзюдо (EJU) представил цифры предстоящего чемпионата континента, который пройдет 23-27 апреля в Подгорице (Черногория).

Как передает İdman.biz, он соберет 431 участника из сорока семи стран. Самый многочисленный состав будет у команды, выступающей под флагом Международной федерации дзюдо (IJF) - 27 спортсменов. По 18 дзюдоистов делегировали Франция, Германия, Италия и Сербия.

Отметим, что сборная Азербайджана будет представлена 16-ю дзюдоистами, включая олимпийских чемпионов Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг).

Также в Подгорице выступят Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Зелим Цкаев, Омар Раджабли (оба 81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) Ушанги Кокаури (+100 кг).

У женщин поборются Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Гюнель Гасанлы, Судаба Агаева (обе 70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

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