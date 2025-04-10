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Первые соревнования лиг дзюдо пройдут в Баку

Дзюдо
Новости
10 Апреля 2025 11:31
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Первые соревнования лиг дзюдо пройдут в Баку

Соревнования лиг дзюдо в различных возрастных группах начнутся в ближайшее время.

Как передает İdman.biz, спортивный директор национальной Федерации Кямран Талыбов отметил, что первые состязания состоятся в Баку.

«Так как мы только запускаем проект лиг, первые турниры будут носить тестовый характер. Поэтому было решено провести их в Баку. 19-20 апреля состоится лига U-14, а в последующие два дня лига U-17. Состязания пройдут в Абшеронском Олимпийском комплексе. В дальнейшем предусмотрена организация лиг и в регионах», - подчеркнул Талыбов.

Лиги дзюдо будут проводиться в трех возрастных группах - U-14, U-17 и среди взрослых. Участники будут набирать рейтинг на соревнованиях.
Также Талыбов заметил, что по итогам серии лиг в различных лиг могут быть учреждены различные индивидуальные награды.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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