Чемпион Европы выступит на "Большом шлеме"

Ближайший турнир «Большого шлема» по дзюдо состоится 2-4 марта в Душанбе (Таджикистан).

Как передает İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана. В предварительный состав вошло восемь спортсменов. На этап Мирового тура отправятся Балабей Агаев (60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), действующий чемпион Европы Эльджан Гаджиев и Вугар Талыбов (оба 90 кг), Джамал Гамзатханов и Кянан Насибов (оба +100 кг).

На данный момент на турнир заявились команды из 17-ти стран.

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