9 Апреля 2025
RU

Чемпион Европы выступит на "Большом шлеме"

Дзюдо
Новости
9 Апреля 2025 20:37
17
Чемпион Европы выступит на "Большом шлеме"

Ближайший турнир «Большого шлема» по дзюдо состоится 2-4 марта в Душанбе (Таджикистан).

Как передает İdman.biz, в нем примет участие и команда Азербайджана. В предварительный состав вошло восемь спортсменов. На этап Мирового тура отправятся Балабей Агаев (60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Вусал Галандарзаде (73 кг), Сулейман Шукюров (81 кг), действующий чемпион Европы Эльджан Гаджиев и Вугар Талыбов (оба 90 кг), Джамал Гамзатханов и Кянан Насибов (оба +100 кг).

На данный момент на турнир заявились команды из 17-ти стран.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Молодежка" проводит сборы в Польше
16:56
Дзюдо

"Молодежка" проводит сборы в Польше

По завершении Кубка Европы коллектив остался на трехдневные сборы
Дзюдоистки отправятся в Италию
13:17
Дзюдо

Дзюдоистки отправятся в Италию

В состав вошли семь спортсменок
Сборы в Венгрии перед чемпионатом Европы - ФОТО
09:09
Дзюдо

Сборы в Венгрии перед чемпионатом Европы - ФОТО

Они проходят на олимпийской базе в городе Тата под эгидой Европейского Союза дзюдо (EJU)
Пьедестальный парад: 24 медали европейского уик-энда от азербайджанских дзюдоистов
8 Апреля 16:08
Дзюдо

Пьедестальный парад: 24 медали европейского уик-энда от азербайджанских дзюдоистов

В общей сложности три выезда принесли нашим спортсменам восемь золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград
Гейдарову и Коцоеву вручены памятные награды Европейского Союза дзюдо - ФОТО
8 Апреля 14:07
Дзюдо

Гейдарову и Коцоеву вручены памятные награды Европейского Союза дзюдо - ФОТО

Олимпийские чемпионы получили их из рук президента Европейского дзюдо (EJU) Ласло Тота
Азербайджанские дзюдоисты будут сеянными во всех категориях на чемпионате Европы
8 Апреля 11:34
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты будут сеянными во всех категориях на чемпионате Европы

Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) получат первый стартовый номер, тогда как Зелим Коцоев (81 кг) будет четвертым по рейтингу

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата