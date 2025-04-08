Пьедестальный парад: 24 медали европейского уик-энда от азербайджанских дзюдоистов

Богатым на медали оказался минувший уик-энд для азербайджанских дзюдоистов. Волею календаря они выступили на Кубках Европы в различных возрастах - кадеты боролись в Теплице (Чехия), юниоры в Познани (Польша), а первая команда выступала в Дубровнике (Хорватия).

Как передает İdman.biz, в общей сложности три выезда принесли нашим спортсменам восемь золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград.

В Дубровнике выступали ряд дзюдоистов, которым вскоре выступать на чемпионате Европы. В этом смысле показателен азербайджанский финал у женщин в категории до 52 кг, в котором Айдан Велиева выиграла у своей подруге по команде Гюльтадж Мамедалиевой. А на пьедестал в весе до 90 кг также поднялись два наших атлета - Мурад Фатиев одержал победу, а Вугар Талыбов примерил бронзу. А третье золото команде принесла Фидан Ализаде (57 кг), благодаря чему в общем зачете Кубка мира коллектив занял первое место, опередив Францию, Хорватию и Сербию, в чьем активе по две высших награды.

Также на хорватском татами отличились Керим Аллахвердиев (81 кг), удостоившийся серебра, и Кямран Сулейманов (73 кг) с Нармин Амирли (70 кг), замкнувших тройку призеров.

На юниорском Кубке Европы в Познани чемпионами стали Фарид Гараев (60 кг), Магомед Мусаев (66 кг) и Рамазан Ахмедов (+100 кг), в финал уступили Сулейман Шукюров (81 кг) и Шамиль Тунджай (90 кг), а бронзы удостоились Нихад Мамишов (60 кг) и Абиль Юсубов (73 кг).

А на Кубке Европы среди кадетов были добыты два золота усилиями Расула Ализаде (55 кг) и Нармин Агамирзаде (48 кг). Айхан Гасанлы (73 кг) и Гюльшан Гусейнова (44 кг) стали серебряными призерами, а бронзы примерили Анар Гулиев (50 кг), Роял Гаибов (60 кг), Али Гумбатов (66 кг) и Мадина Гусейнова (40 кг).

Урожай наград с трех турниров привел к тому, что текущем медальном рейтинге стран в дзюдо Азербайджан вышел на 11-е место. В активе наших спортсменов с начала года 13 золотых, 13 серебряных и 25 бронзовых наград. Ждем продолжения…

Заки Фейзуллаев

İdman.biz