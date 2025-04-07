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Фатиев выступит на чемпионате Европы

Дзюдо
Новости
7 Апреля 2025 12:49
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Фатиев выступит на чемпионате Европы

Мурад Фатиев (90 кг) пополнил состав сборной Азербайджана для участия в чемпионате Европы, который состоится 3-27 апреля в Подгорице (Черногория).

Как передает İdman.biz, ранее тренерский штаб команды объявил о том, что участник в данной категории определится после Кубка Европы в Дубровнике (Хорватия). Фатиев выиграл турнир и вошел в заявку на чемпионат континента.

Таким образом, в мужском зачете на татами в Черногории выйдут олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), а также Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Зелим Цкаев, Омар Раджабли (оба 81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

İdman.biz

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