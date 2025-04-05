Дзюдоисты начинают Кубок Европы

Команда Азербайджана по дзюдо начинает выступление на Кубке Европы, в Дубровнике (Хорватия).

Как передает İdman.biz, в первый соревновательный день на татами выйдут десять наших спортсменов.

В мужском зачете поборются Мурад Мурадлы, Эльбрус Заманов (оба 60 кг), Кямран Сулейманов, Эльтадж Юсифли, Бахрам Гурбанлы, Гасым Велизаде (все 66 кг), Ибрагим Алиев и Айдын Рзаев (оба 73 кг).

У женщин выступят Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).

В Кубке Европы принимают участие дзюдоисты из 41-й страны.

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