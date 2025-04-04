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Герои возвращаются на чемпионат Европы

Дзюдо
Новости
4 Апреля 2025 14:11
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Герои возвращаются на чемпионат Европы

Апрель станет месяцем возвращения героев Олимпиады. Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) вошли в состав сборной на чемпионат Европы, который начнется меньше чем через три недели в Подгорице (Черногория). А значит, триумфаторы Парижа будут снова в деле.

Как передает İdman.biz, еще в начале года главный тренер Рихард Траутман говорил о том, что лидеры не будут форсировать подготовку к сезону. В качестве стратегии выступления Хидаята и Зелима он обозначил чемпионаты Европы и мира. У лидеров сборной была возможность как залечить свои травмы, так и восстановиться после насыщенного года и с новыми силами вернуться на татами. Они прошли несколько сборов в Европе, затем почти месяц тренировались в Японии и вошли в тонус. Специалист отметил, что оба спортсмена находятся в форме и могут вновь добиться максимума на ЧЕ.

Безусловно, присутствие Гейдарова и Коцоева значительно повышает шансы на успех для команды. К тому же Хидаяту предстоит защищать титул, который он сохраняет на протяжении трех лет, а Зелим постарается вернуть себе континентальную корону.

Если же говорить о шансах сборной в целом, то, учитывая специфику дзюдо, где порой судьбу схваток решают доли секунды, Траутман осторожен в прогнозах. «Ожидаю как минимум три награды, может быть две, а то и четыре. Ребята хорошо готовы. Например, Зелим Цкаев (81 кг) неоднократно побеждал на «Большом шлеме», но в его послужном списке пока нет медалей с чемпионата мира и Европы», - подчеркнул немецкий специалист.

Состав на чемпионат подобрался достаточно мощным. Вопросы может вызывать отсутствие спортсменов в категории до 90 кг, но они связаны с нюансом регламента. Дело в том, что каждая команда может заявлять на ЧЕ максимум 18 спортсменов (по девять в мужском и женском зачете). Причем, в нескольких весах можно привезти до двух дзюдоиста. Учитывая, что в весе до 60 кг будут бороться Туран Байрамов и Ахмед Юсифов, а в весе до 81 кг - Цкаев и Омар Раджабли, команда закрыла свой количественный лимит на категории для чемпионата Европы.

В целом, в составе есть атлеты, которые могут приятно удивить, как выразился Траутман, назвав также имена Байрамова и Пашаева. Последний начал сезон с победы на «Большом шлеме» в Париже, а Туран боролся в финале аналогичного старта в Ташкенте.

Пока сборная продолжает сборы в Баку вместе с командами Италии и Казахстана. Однако вскоре их ждет выезд в тренировочный лагерь в Тату (Венгрия), где спортсмены и пройдут непосредственную подводку к чемпионату Европы.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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