6 Апреля 2025
RU

Рихард Траутман: "Мы хотим добиться наилучшего результата"

Дзюдо
Новости
3 Апреля 2025 17:51
53
Рихард Траутман: "Мы хотим добиться наилучшего результата"

«У нас был очень хороший тренировочный лагерь в Японии, и мы проводим последнюю подготовку в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам заявил главный тренер мужской сборной Азербайджана по дзюдо Рихард Траутман.

Он рассказал о подготовке к чемпионату Европы, который пройдет в Подгорице, столице Черногории:

"В этом турнире примут участие и наши олимпийские чемпионы. Это будет их первое испытание за долгое время. И Хидаят Гейдаров, и Зелим Коцоев находятся в хорошей форме. До соревнования еще осталось немного времени. Сейчас невозможно что-либо сказать. На данный момент спортсменов с серьезными травмами нет. Мы хотим добиться наилучших результатов на чемпионатах Европы и мира".

Отметим, что чемпионат Европы, который пройдет в Подгорице, столице Черногории, продлится с 23 по 27 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские дзюдоисты отличились в Хорватии
02:37
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты отличились в Хорватии

В активе сборной Азербайджана пока две бронзовые награды
Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы – ФОТО
01:03
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на Кубке Европы – ФОТО

Два спортсмена поднялись на высшую ступень пьедестала
Два азербайджанских дзюдоиста выиграли Кубок Европы
5 Апреля 21:55
Дзюдо

Два азербайджанских дзюдоиста выиграли Кубок Европы

В активе сборной Азербайджана четыре медали

Дзюдоисты начинают Кубок Европы
5 Апреля 12:51
Дзюдо

Дзюдоисты начинают Кубок Европы

В первый соревновательный день на татами выйдут десять наших спортсменов
Азербайджан на Гимназиаде представят 18 дзюдоистов
5 Апреля 12:33
Дзюдо

Азербайджан на Гимназиаде представят 18 дзюдоистов

Соревнования по дзюдо на Играх пройдут в городе Лучани
Хидаят Гейдаров отметил свой день рождения в ресторане – ФОТО - ВИДЕО
5 Апреля 01:07
Дзюдо

Хидаят Гейдаров отметил свой день рождения в ресторане – ФОТО - ВИДЕО

Олимпийский чемпион принимает поздравления от близких и друзей

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов