Рихард Траутман: "Мы хотим добиться наилучшего результата"

«У нас был очень хороший тренировочный лагерь в Японии, и мы проводим последнюю подготовку в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам заявил главный тренер мужской сборной Азербайджана по дзюдо Рихард Траутман.

Он рассказал о подготовке к чемпионату Европы, который пройдет в Подгорице, столице Черногории:

"В этом турнире примут участие и наши олимпийские чемпионы. Это будет их первое испытание за долгое время. И Хидаят Гейдаров, и Зелим Коцоев находятся в хорошей форме. До соревнования еще осталось немного времени. Сейчас невозможно что-либо сказать. На данный момент спортсменов с серьезными травмами нет. Мы хотим добиться наилучших результатов на чемпионатах Европы и мира".

Отметим, что чемпионат Европы, который пройдет в Подгорице, столице Черногории, продлится с 23 по 27 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz