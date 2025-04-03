Азербайджан против 44-х стран на чемпионате Европы

На чемпионат Европы по дзюдо, который пройдет 23-27 апреля в Подгорице (Черногория) с участием сборной Азербайджана, заявились уже 45 стран.

Как передает İdman.biz, самый многочисленный состав будет у команды, выступающей под флагом Международной федерации дзюдо (IJF) - 27 спортсменов. По 18 дзюдоистов делегировали Франция, Германия, Италия и Сербия.

На данный момент регистрацию на ЧЕ прошли 429 атлетов.

Отметим, что сборная Азербайджана будет представлена 15-ю дзюдоистами, включая олимпийских чемпионов Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг).

Также в Подгорице выступят Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Зелим Цкаев, Омар Раджабли (оба 81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

У женщин поборются Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Гюнель Гасанлы, Судаба Агаева (обе 70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

İdman.biz