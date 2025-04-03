Олимпийские чемпионы выступят на чемпионате Европы

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) примут участие в чемпионате Европы, который пройдет 23-27 апреля в Подгорице (Черногория).

Как передает İdman.biz, всего в состав вошли 15 спортсменов. В мужском зачете также выступят Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Зелим Цкаев, Омар Раджабли (оба 81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

У женщин поборются Кенуль Алиева (48 кг), Айдан Велиева, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Гюнель Гасанлы, Судаба Агаева (обе 70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Также сборная Азербайджана примет участие в соревновании смешанных команд на ЧЕ.

Отметим, что для Гейдарова и Коцоева чемпионат Европы будет первым соревнованием после Летних Игр в Париже.

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