Азербайджан - в четверке Мирового тура

Азербайджан в новом зачете Мирового тура дзюдо начал сезон с четвертого места.

Как передает İdman.biz, в сводном рейтинге приводятся результаты команд, показанные в течении года на турнирах «Большого шлема» и Гран-При и других статусных соревнованиях, входящих в Тур.

По результатам первого из них - «Большого шлема» в Париже - наши дзюдоисты выиграли три награды. Победу одержал Руслан Пашаев (66 кг), бронза на счету Рашида Мамедалиева и Омара Раджабли (81 кг).

В лидеры вышла Франция (3-3-9), далее следуют Япония (3-3-5) и Южная Корея (1-2-0).

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