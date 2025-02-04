IJF: "Денис Виеру постарается сделать хет-трик в Баку"

«Денис Виеру постарается сделать хет-трик в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет сайт Международной федерации дзюдо (IJF), оценившего шансы бронзового призера Олимпиады из Молдовы на турнире «Большого шлема», который пройдет в нашей столице 14-16 февраля.

В Баку спортсмен выступит в новой для себя категории до 73 кг.

«Выиграв этот турнир дважды в весе до 66 кг, Виеру постарается сделать свой хет-трик, хотя и с дополнительным фактором сложности», - подчеркивает IJF.

«Имя Дениса Виеру ассоциируется с техническим совершенством и точностью на ковре - качествами, которые он выработал за годы тренировок и точного анализа.

28-летний Виеру завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже, пополнив свой список бронзовых медалей чемпионатов мира, завоеванных в Токио в 2019 году и Ташкенте в 2022 году. Он также долгое время был номером один в мире в весовой категории до 66 кг, но теперь, похоже, он выбрал новый вызов», - резюмирует IJF.

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