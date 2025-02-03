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Парижский задел

Дзюдо
Новости
3 Февраля 2025 12:14
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Парижский задел

Азербайджанские дзюдоисты прекрасно начали международный сезон. На турнире «Большого шлема» в Париже команда завоевала одну золотую и две бронзовые награды, заняв пятое место в общем зачете.

Как передает İdman.biz, Париж стал особенным городом для сборной. Прошлым летом Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) праздновали победы на Олимпиаде, а до того «Большой шлем» в столице Франции дважды выигрывал Балабей Агаев (60 кг).

Завершившийся турнир перекликался с результатами Олимпиады. И на первом старте сезона Международная федерация официально чествовала героев прошедшего года. Лучшим дзюдоистом был признан Хидаят, установивший феноменальное достижение - триумф на чемпионате Европы, мира и Олимпиады за один год. А звания тренер года удостоился наставник нашей сборной Рихард Траутман.

Азербайджанское дзюдо сейчас задает тренды на мировой арене. И «Большой шлем» это еще раз подтвердил. Чего стоит победа Руслана Пашаева (66 кг), который боролся так, что сорвал аплодисменты знающей тонкости дзюдо французской публики. В полуфинале он выиграл у Валиде Хьяра, а в финале превзошел другого француза Даики Буба. Причем, исход встречи решила оценка «юко», вернувшаяся в систему координат. Таким образом, Пашаев принес команде первую награду года в Мировом туре дзюдо и сразу золотую! И для него самого это первая победа на «Большом шлеме».

Дорогого стоит и бронза Рашида Мамедалиева, ведь категория до 73 кг оказалась самой массовой и конкурентной. Наш дзюдоист в шаге от финала уступил Акилу Гжакову (Косово), но в схватке за третье место справился с Отари Квантидзе (Португалия), поднявшись на пьедестал статусного турнира.

Продолжает доказывать свой уровень и перспективность Омар Раджабли (81 кг). Уступив в четвертьфинале Арно Арегбе (Франция), он в блоке утешения нанес поражение другому хозяину татами Альфу Умару Джалло, а в схватке за бронзу победил Йошито Ходжо (Япония), примерив парижскую бронзу.

В шаге от наград остановились Рашид Елкиев (66 кг) и Аждар Багиров (100 кг). Но пятое место на таком турнире является заявкой на будущее, особенно учитывая показанный уровень борьбы. Елкиев прошел монгола и японца, а Багиров одолел корейца.

Три награды во Франции стали хорошим заделом на старте сезона. Впереди - домашний «Большой шлем», до которого меньше двух недель (14-16 февраля).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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