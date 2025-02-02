"Большой шлем" в Париже: Раджабли и Багиров - в четвертьфинале, Кокаури проиграл

В Париже продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

İdman.biz сообщает, что в нем принимают участие 10 азербайджанских дзюдоистов.

Сегодня на татами выходят четыре спортсмена.

В первый день соревнований Руслан Пашаев (66 кг) стал чемпионом, а Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзу.

81 кг

Омар Раджабли начал с победы над Хорхе Пересом (Чили) и вышел в четвертьфинал.

100 кг

Аждар Багиров выиграл у Марко Франсуа Нгаяпа (Франция) и Георгиоса Крусанниотакиса (Кипр), пробившись в четвертьфинал.

+100 кг

Ушанги Кокаури уступил Томе Никифорову (Бельгия).

Кенан Насибов проиграл Марти Пуумалайнену (Финляндия).

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