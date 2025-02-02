2 Февраля 2025
RU

"Большой шлем" в Париже: Раджабли и Багиров - в четвертьфинале, Кокаури проиграл

Дзюдо
Новости
2 Февраля 2025 15:36
30
"Большой шлем" в Париже: Раджабли и Багиров - в четвертьфинале, Кокаури проиграл

В Париже продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

İdman.biz сообщает, что в нем принимают участие 10 азербайджанских дзюдоистов.

Сегодня на татами выходят четыре спортсмена.

В первый день соревнований Руслан Пашаев (66 кг) стал чемпионом, а Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзу.

81 кг

Омар Раджабли начал с победы над Хорхе Пересом (Чили) и вышел в четвертьфинал.

100 кг

Аждар Багиров выиграл у Марко Франсуа Нгаяпа (Франция) и Георгиоса Крусанниотакиса (Кипр), пробившись в четвертьфинал.

+100 кг

Ушанги Кокаури уступил Томе Никифорову (Бельгия).
Кенан Насибов проиграл Марти Пуумалайнену (Финляндия).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Определились победители в семи весовых категориях - ФОТО
09:12
Дзюдо

Определились победители в семи весовых категориях - ФОТО

Первого февраля стартовал национальный чемпионат по дзюдо среди юношей до 21 года
Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО
1 Февраля 22:20
Дзюдо

Пашаев выиграл "Большой шлем" в Париже, Мамедалиев завоевал бронзу - ФОТО

В Париже сегодня начался турнир "Большого шлема" по дзюдо
Каким будет возвращение в Париж?
1 Февраля 10:56
Дзюдо

Каким будет возвращение в Париж?

Столица открывает сезон в мировом дзюдо.
Жребий "Большого шлема" брошен
31 Января 20:12
Дзюдо

Жребий "Большого шлема" брошен

В нем примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов, узнавших соперников по первым схваткам
Кассе, Мурао, Суламанидзе - бакинские фавориты
31 Января 16:58
Дзюдо

Кассе, Мурао, Суламанидзе - бакинские фавориты

Бельгиец Маттиас Кассе возглавляет список участников турнира "Большого шлема", который состоится 14-16 февраля в Баку
Азербайджан выставит 38 дзюдоистов на "Большой шлем"
31 Января 12:34
Дзюдо

Азербайджан выставит 38 дзюдоистов на "Большой шлем"

Турнир пройдет 14-16 февраля

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф
31 Января 15:26
Мировой футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Центральный матч этого этапа состоится между "Манчестер Сити" и "Реалом"
Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"
31 Января 16:25
Мировой футбол

Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар