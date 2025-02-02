"Большой шлем" в Париже: Раджабли и Багиров - в четвертьфинале, Кокаури проиграл

В Париже продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.
İdman.biz сообщает, что в нем принимают участие 10 азербайджанских дзюдоистов.
Сегодня на татами выходят четыре спортсмена.
В первый день соревнований Руслан Пашаев (66 кг) стал чемпионом, а Рашид Мамедалиев (73 кг) завоевал бронзу.
81 кг
Омар Раджабли начал с победы над Хорхе Пересом (Чили) и вышел в четвертьфинал.
100 кг
Аждар Багиров выиграл у Марко Франсуа Нгаяпа (Франция) и Георгиоса Крусанниотакиса (Кипр), пробившись в четвертьфинал.
+100 кг
Ушанги Кокаури уступил Томе Никифорову (Бельгия).
Кенан Насибов проиграл Марти Пуумалайнену (Финляндия).
İdman.biz