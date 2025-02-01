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"Большой шлем" в Париже: Елкиев прошел во второй круг

Дзюдо
Новости
1 Февраля 2025 13:39
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"Большой шлем" в Париже: Елкиев прошел во второй круг

В Париже сегодня начался турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как передает İdman.biz, в нем примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов. Сегодня на татами выйдут шестеро.

60 кг
Ахмед Юсифов - победитель пары Кенто Секимото (Япония) - Джаба Папинашвили (Грузия)
Гусейн Аллахъяров - Бахром Ботуров (Узбекистан)

66 кг
Руслан Пашаев - Чан-Йонг Ким (Южная Корея)
Рашид Елкиев без борьбы прошел во второй круг, так как его соперник по первой схватке Юсуф Нуркович (Черногория) снялся с турнира.

73 кг
Рашид Мамедалиев - Валттери Олин (Финляндия)
Вусал Галандарзаде - Лаша Шавдатуашвили (Грузия)

İdman.biz

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