"Большой шлем" в Париже: Елкиев прошел во второй круг

В Париже сегодня начался турнир «Большого шлема» по дзюдо.
Как передает İdman.biz, в нем примут участие 10 азербайджанских дзюдоистов. Сегодня на татами выйдут шестеро.
60 кг
Ахмед Юсифов - победитель пары Кенто Секимото (Япония) - Джаба Папинашвили (Грузия)
Гусейн Аллахъяров - Бахром Ботуров (Узбекистан)
66 кг
Руслан Пашаев - Чан-Йонг Ким (Южная Корея)
Рашид Елкиев без борьбы прошел во второй круг, так как его соперник по первой схватке Юсуф Нуркович (Черногория) снялся с турнира.
73 кг
Рашид Мамедалиев - Валттери Олин (Финляндия)
Вусал Галандарзаде - Лаша Шавдатуашвили (Грузия)
İdman.biz