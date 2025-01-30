Рихард Траутман: "Хотим выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе еще лучше, чем в Париже" - ИНТЕРВЬЮ

Минувший год стал успешным для азербайджанского дзюдо. Олимпийские победы Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева вслед за успехом на чемпионате мира вывели команду, к которой теперь приковано повышенное внимание, на новый уровень. Одним из архитекторов успеха стал главный тренер сборной Рихард Траутман. Немецкий специалист, также являющийся директором по перформансу национальной федерации, рассказал о стратегии подготовки к новому олимпийскому циклу и затронул другие актуальные темы.

İdman.biz представляет интервью с Рихардом Траутманом.

- На днях на вечере Министерства молодежи и спорта вы были признаны тренером года в Азербайджане. Что для Вас значит эта награда, учитывая богатый на события прошлый сезон, который для нашего дзюдо удался во всех отношениях?

- Я впервые побывал на таком мероприятии в Баку и это было действительно приятно. Ранее мне доводилось участвовать в подобных гала-вечерах в других странах, поэтому было особенно интересно увидеть, как проходит церемония здесь. Федерация дзюдо Азербайджана достигла большого успеха, и для меня большая честь, что мой труд также был отмечен. Приятно видеть, что лучшими спортсменами прошедшего года также стали наши дзюдоисты – Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев. Вечер получился очень памятным. Хочу выразить искреннюю благодарность Министерству молодежи и спорта, организаторам и всем, кто меня поддержал.

- С какими надеждами вступаете в новый год, каков краткосрочный и долгосрочный план?

- У нас есть отличная команда, в составе которой два олимпийских чемпиона. Также у нас есть группа талантливых и перспективных спортсменов, которые находятся на пороге успеха - им лишь нужно сделать несколько верных шагов вперед. И, конечно, мы гордимся нашей молодежью - это поколение с огромным потенциалом, готовое расти, совершенствоваться и стремиться к новым высотам.

Если говорить об основной цели, то это, конечно же, успешное выступление на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Однако не менее важным этапом на этом пути станет домашний чемпионат мира 2026 года, успех на котором может помочь в достижении конечной цели. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться стабильных результатов как на чемпионате мира, так и на других крупных турнирах.

При этом важно помнить, что успех заключается не только в достижении спортивных результатов. Мы уделяем особое внимание сохранению и укреплению здоровья наших спортсменов, а также подготовке нового поколения дзюдоистов, которое станет основой будущих побед.

- Здоровые и готовые к соревнованиям спортсмены - мечта любого тренера. Как идет восстановление травмированных с прошлого года дзюдоистов и не пополняется ли лазарет?

- Травмы есть, и на эту тему мы уже беседовали как с врачами сборной, так и с медицинскими специалистами в клубах. Спортсмены всегда готовы бороться, даже несмотря на небольшие травмы. Но они иногда не понимают, что такой подход может лишь усугубить ситуацию. И здесь мы должны соблюдать баланс. Именно поэтому после Олимпиады я настоял на том, чтобы все спортсмены уделили время своему здоровью. Эльджан Гаджиев, Яшар Наджафов и Гюльтадж Маммадалиева перенесли операции и сейчас находятся в процессе восстановления. Они уже вернулись к тренировкам, хотя пока не в полном объеме. Тем не менее прогресс очевиден, и они уверенно идут по пути возвращения к оптимальной форме.

Некоторые наши спортсмены, такие как Туран Байрамов и Вугар Талыбов, временно приостановили свою спортивную деятельность из-за действительной военной службы. Туран Байрамов лишь месяц назад вернулся к тренировкам, скоро присоединится и Вюгар Талыбов. У других спортсменов также есть незначительные трудности, например, небольшие травмы, как у Зелима Цкаева, которые требуют лечения.

В начале года у нас запланированы турниры, которые пройдут в Баку, Париже и Ташкенте. На этих соревнованиях будет представлен, так сказать, экспериментальный состав, сформированный на основе готовности спортсменов. Основной акцент будет сделан на проверку наших молодых, амбициозных и талантливых дзюдоистов.

- Гейдаров и Коцоев – главные герои прошлого сезона. Понятно, что в постолимпийский год они будут выступать не столь часто. Каким у них будет календарь соревнований?

Хидаят и Зелим уже полностью включились в тренировочный процесс. Мы готовим их к основным турнирам, и в течение года они примут участие в четырех-пяти соревнованиях. Основное внимание уделено их выступлению на чемпионатах мира и Европы, Играх Исламской Солидарности, а также, возможно, турнире «Большого шлема» в Токио. Однако по датам Исламиады пока есть неопределенность, так как по расписанию они должны пройти в августе, но не исключено, что будут перенесены на ноябрь. А это очень важный участок календаря в дзюдо, принимая во внимание престиж турнира «Большого шлема», проходящего в этот период в Токио, участие в котором также является приоритетом для нас.

- В конце прошлого года Международная федерация дзюдо внесла изменения в правила, по которым теперь предстоит бороться в ходе тестового периода. Как Вы восприняли новинки IJF, и к чему они могут привести в перспективе?

- Меняются правила или нет, в дзюдо всегда хватает драмы. Все мы на что-то надеемся и рассчитываем. Однако есть и положительные изменения: отмена хансоку-маке за так называемый «дайвинг». Это важный шаг, особенно если вспомнить чемпионат мира-2023 в Дохе, где трое наших дзюдоиста проиграли из-за того, что при броске коснулись головой татами. Подобные ситуации больше не будут стоить спортсменам шанса на победу, что, безусловно, делает правила более справедливыми.

Возвращение оценки «юко» также считаю хорошим моментом. Думаю, что это обогатит стратегию схваток, позволяя спортсменам использовать более широкий арсенал приемов. А что касается golden score, то здесь, конечно, все сводится к физической подготовке, когда дзюдоисты должны быть готовы бороться дополнительно по 15 минут. Но если, например, Хидаят выдерживает овертайм, то для Турана Байрамова, делающего ставку на быструю победу, борьба в golden score становится серьезным вызовом.

В целом следует отметить, что новые правила сейчас находятся в тестовом режиме и будут проходить проверку до июня этого года, вплоть до чемпионата мира в Будапеште. После этого Международная федерация дзюдо примет окончательное решение по поводу их внедрения. Мы, в свою очередь, будем ориентироваться на эти решения и внимательно следить за тем, как новые правила будут интерпретироваться на соревнованиях. Это позволит нам скорректировать тактическую подготовку наших дзюдоистов и обеспечить их полную готовность к изменениям. Таким образом, 2025-й год станет важным годом для адаптации к новым правилам.

- Как будет выглядеть план подготовки к Лос-Анджелесу, учитывая полный четырехлетний цикл?

- Первые два года являются периодом адаптации, а затем наступает пора олимпийской квалификации. Именно поэтому время до начала отбора на Летние Игры является уникальной возможностью проведения «домашней работы», изучения новых правил и их применения на практике. Весь этот процесс может сопровождаться и рабочими ошибками, но порой они нужны для того, чтобы добиться дальнейшего прогресса. Надо понимать и то, что олимпийский отбор мы открываем домашним чемпионатом мира, что накладывает на нас особую ответственность. И если мы посвятим экспериментам долгое время, то это может негативно сказаться на наших шансах завоевать медали в Баку. Поэтому мы запланировали год на адаптацию, чтобы к началу следующего сезона наши спортсмены были полностью готовы.

Что касается начала олимпийской квалификации, то наша цель заключается в том, чтобы как можно в большем количестве категорий наши спортсмены находились в первой рейтинговой восьмерке. Кроме того, мы стремимся обеспечить разнообразие и широкий выбор спортсменов по всем весовым категориям, так как на эти лицензии могут претендовать сразу два и более кандидатов. К тому же четыре года являются достаточным временем и для того, чтобы подтянуть молодежь. Они все уже готовы бороться на серьезных турнирах, но надо поработать над их тактикой и стабильностью.

Еще одной важной целью является адаптация тренерского штаба. Я сохранил свою позицию на посту главного тренера мужской сборной, но теперь также выполняю обязанности директора по перформансу. Это новая роль, которая требует большого внимания и значительных усилий, так как она охватывает широкий спектр задач, направленных на развитие спортсменов и команды в целом.

Мы работаем над формированием нового тренерского штаба, в состав которого вошли несколько интересных и перспективных специалистов. Однако важно понимать, что успех команды зависит не только от тренировок и выступлений. Спортсмены должны быть профессионалами во всех аспектах: от правильного питания и восстановления до психологической подготовки. Именно поэтому нам нужна сильная команда в широком смысле этого слова.

- В прошлом году национальная Федерация представила новую стратегию развития, которая охватывает длительный период, включая несколько олимпийских циклов. Можно ли говорить о том, что мы уже опережаем график, учитывая результаты в Париже и на чемпионате мира?

- Я считаю, что наша основная задача - стабилизировать результаты и одновременно ставить новые цели. Мы не можем считать две золотые медали на Олимпийских играх и чемпионате мира чем-то само собой разумеющимся. Каждое такое достижение требует невероятных усилий, преданности делу и полной отдачи. Например, два золота, завоеванные в Абу-Даби, не гарантируют, что на следующем чемпионате мира мы сможем выиграть четыре. Поэтому я стараюсь оставаться реалистом. Ставить высокие цели, безусловно, нужно, но ключевое - находить реальные пути для их достижения. Наша цель на Лос-Анджелес заключается в том, чтобы выступить еще лучше, чем в Париже. Хотя на прошлых Играх мы уже продемонстрировали отличный результат.

- Давайте поговорим о ближайших задачах, а именно как идет подготовка к февральскому «Большому шлему» в Баку.

- Первые турниры, проходящие на следующий год после Олимпиады, имеют свою специфику. Она заключается в том, что не все спортсмены приезжают в оптимальной форме. Мы находимся в процессе формирования состава команды, при этом некоторые спортсмены все еще восстанавливаются после травм. Среди них и Зелим Цкаев (81 кг), который два года подряд побеждал в Баку. Естественно, возможность выиграть в третий раз может стать для него хорошей мотивацией, но приоритетом остается его здоровье. Также сложно сказать, будут ли готовы к соревнованиям Балабей Агаев (60 кг) и Яшар Наджафов (66 кг). Туран Байрамов только начал возвращаться к тренировкам, а Вугар Талыбов продолжает проходить военную службу.

С другой стороны, у нас в составе есть Мурад Фатиев (90 кг), являющийся действующим победителем турнира. Также можно ожидать приятных сюрпризов и от нашей молодежи. Например, Гусейн Аллахьяров (60 кг) вслед за победой на чемпионате Европы U-23 выиграл и национальное первенство, показав яркую борьбу. Его выступление на турнире «Большой шлем» обещает быть захватывающим, и мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть его в деле.

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