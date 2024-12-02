Кокаури ждет Лига чемпионов

Трехкратный участник Олимпиады Ушанги Кокаури (+ 100 кг) примет участие в Лиге чемпионов по дзюдо среди смешанных команд.

Как передает İdman.biz, он отправится в Монпелье (Франция), где 21 декабря состоится клубный турнир.

В заявочном листе на Лигу чемпионов участники отмечены без принадлежности к клубам. На данный момент известно лишь, что в соревновании выступят 128 дзюдоистов из тринадцати стран. Наибольшее количество участников выставят хозяева. На татами выйдут 38 французских дзюдоистов.

Отметим, что на днях Кокаури отпраздновал победу в чемпионате Азербайджана.

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