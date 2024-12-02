2 Декабря 2024
RU

Кокаури ждет Лига чемпионов

Дзюдо
Новости
2 Декабря 2024 16:18
27
Кокаури ждет Лига чемпионов

Трехкратный участник Олимпиады Ушанги Кокаури (+ 100 кг) примет участие в Лиге чемпионов по дзюдо среди смешанных команд.

Как передает İdman.biz, он отправится в Монпелье (Франция), где 21 декабря состоится клубный турнир.

В заявочном листе на Лигу чемпионов участники отмечены без принадлежности к клубам. На данный момент известно лишь, что в соревновании выступят 128 дзюдоистов из тринадцати стран. Наибольшее количество участников выставят хозяева. На татами выйдут 38 французских дзюдоистов.

Отметим, что на днях Кокаури отпраздновал победу в чемпионате Азербайджана.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сюрпризы и сенсации чемпионата Азербайджана
14:07
Дзюдо

Сюрпризы и сенсации чемпионата Азербайджана

По своей организации он не уступал турнирам "Большого шлема", а с точки зрения результатов оказался не менее любопытным
Европейский Кубок в Гёйгеле - вновь в международном календаре
13:30
Дзюдо

Европейский Кубок в Гёйгеле - вновь в международном календаре

Он состоится 3-4 мая
Рашад Расуллу: "Все начинается с нуля" - ИНТЕРВЬЮ
12:38
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Все начинается с нуля" - ИНТЕРВЬЮ

Исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана рассказал о новых правилах, которые будут объявлены в дзюдо
Новые чемпионы по дзюдо - ФОТО
1 Декабря 18:12
Дзюдо

Новые чемпионы по дзюдо - ФОТО

Сегодня завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо
Награждены те, кто внес особый вклад в развитие азербайджанского дзюдо - ФОТО
30 Ноября 21:47
Дзюдо

Награждены те, кто внес особый вклад в развитие азербайджанского дзюдо - ФОТО

Церемония награждения состоялась во время очередного чемпионата Азербайджана
Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах
30 Ноября 19:14
Дзюдо

Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах

За медали боролись 112 дзюдоистов

Самое читаемое

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО
29 Ноября 20:55
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" продолжил победную серию, удачный дебют Березуцкого - ВИДЕО

Сегодня стартовал 15-й тур Премьер-лиги
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов
1 Декабря 11:48
Виды спорта

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов

Олимпийский чемпион дзюдоист Хидаят Гейдаров вновь возглавляет таблицу
Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО
30 Ноября 18:50
Азербайджанский футбол

Аутсайдер победил в Шамахы, "Зиря" разгромила "Сумгайыт" - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные игры в Премьер-лиге
Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах
30 Ноября 19:14
Дзюдо

Чемпионат Азербайджана: определились победители еще в семи весах

За медали боролись 112 дзюдоистов