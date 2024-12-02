Сюрпризы и сенсации чемпионата Азербайджана

Чемпионат Азербайджана по дзюдо задал новые стандарты качества. По своей организации он не уступал турнирам «Большого шлема», а с точки зрения результатов оказался не менее любопытным. Чего только стоит победное возвращение на татами Эльмара Гасымова (100 кг).

Как передает İdman.biz, три дня во Дворце Спорта подарили множество ярких эмоций. Дзюдо всегда являлось одним из самых популярных видов в стране, а олимпийские победы Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева подогрели к нему и без того высокий интерес. Герои Парижа с интересом наблюдали за ходом борьбы, проводили автограф-сессии и были постоянно в центре внимания.

В чемпионате приняли участие практически все ведущие спортсмены за исключением тех, кто в данный момент восстанавливается после травм. Именно с национального первенства началось формирование состава сборной на новый сезон и его победители и призеры будут под пристальным вниманием тренеров во главе с Рихардом Траутманом.

И соревнование в очередной раз подтвердило высокую конкуренцию в ряде категорий, а также то, что записным фаворитам не придется ждать «легкой жизни». Победа чемпиона Европы U-23 Гусейна Аллахьярова (60 кг) над троекратным победителем «Большого шлема» Балабеем Агаевым в полуфинале это только подтверждает. А некоторые сменили категории. Свое третье чемпионство на национальном уровне отпраздновал Рашад Елкиев (66 кг), который также имеет результаты и на международной арене.

Также на высшую ступеньку пьедестала почета поднялись Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг). Конечно же, отдельного упоминания заслуживает возвращение Эльмара: серебряный призер Олимпиады в Рио может вновь вернутся на международную арену при условии продолжения полноценных тренировок. Решение будет за наставниками.

В соревнованиях женщин на победной ноте завершила сезон Фидан Ализаде. Причем, она боролась в весе до 63 кг, хотя недавно выиграла юниорский чемпионат Европы, а затем и первенство континента U-23 в категории до 57 кг.

Титул также завоевали Лейла Алиева (48 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг), Ачелья Топрак (57 кг), Гюнель Гасанлы (70 кг), Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг). Определенно, в женском дзюдо наблюдается серьезная активность и уже в новом сезоне можно будет ждать закрепления успехов на международном уровне. Скорее всего, подключаться к работе и зарубежные специалисты. Так, за схватками чемпионата наблюдала французский тренер Амина Абдельлатиф, являющаяся одной из кандидаток на пост главного тренера женской сборной.

Переполненные трибуны Дворца Спорта также стали свидетелями и командных соревнований, которые несут в себе особую изюминку. У мужских команд титул завоевал клуб «Дзюдо 2012», выигравший в финале у «Атиллы». А среди женских первым стал «Нефтчи», победивший в финале «Шушу» - 3:2.

Не исключено, что чемпионат был последним турниром, прошедшим по нынешним правилам. 14 декабря в Стамбуле пройдет технический семинар, на котором будут объявлены новые правила. Не исключены серьезные изменения, включая возвращение захвата ног. Поэтому дзюдоистам предстоит пройти адаптацию.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz