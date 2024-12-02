Рашад Расуллу: "Все начинается с нуля" - ИНТЕРВЬЮ

На вопросы Report.az ответил исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.

Как сообщает İdman.biz, он рассказал о завершившемся чемпионате страны. Представитель ACF поделился мнением по поводу неучастия в соревнованиях олимпийских чемпионов Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева, а также возобновившего карьеру Эльмара Гасымова.

- Прежде всего, нам хотелось бы узнать ваше мнение о чемпионате Азербайджана. Что можете сказать о трехдневном турнире?

- Соревнования стали первым чемпионатом Азербайджана в новом олимпийском цикле. Среди взрослых это имеет большое значение с точки зрения формирования сборной, как у мужчин, так и у женщин. Теперь все начинается с нуля. У каждого был хороший шанс проявить себя. Кто-то мог бы этим воспользоваться. Мы считаем, что соревнования прошли на высоком уровне. Наша оценка организации далека от скромности. Но мы сделали все возможное, чтобы это был образцовый турнир, полностью соответствующий правилам Международной федерации дзюдо. В последний день сразились команды. Участвовало больше команд, мы стали свидетелями интересной борьбы. Командные соревнования по дзюдо всегда запоминаются сюрпризами и проходят в другой атмосфере. Мы видели это вчера. Еще хочу подчеркнуть, что трибуны были полны. Болельщики поддержали спортсменов. Мы как федерация сделаем все возможное, чтобы национальные чемпионаты проводились на таком уровне.

- В соревновании участвовали и члены национальной сборной. Были ли неожиданные результаты? Например, лидер весовой категории 66 кг Балабей Агаев не смог завоевать золотую медаль.

- Это конец года. Бывают моменты, когда каждый спортсмен находится в форме. Гусейн Аллахъяров завоевал золотую медаль в этом весе. Такого же результата он добился на чемпионате Европы U-23 две недели назад. Похоже, Гусейн к концу года набрал хорошую форму. В финале он победил Ахмеда Юсифова. Его считают одним из наших ведущих дзюдоистов. Мы можем этому только радоваться. Появляются новые имена в весах до 60 кг и других. Конкуренция положительно скажется на Балабее, Ахмеде, Гусейне и Туране Байрамове, который сейчас находится в армии.

- Каких еще дзюдоистов вы можете выделить?

- Еще хотелось бы отметить Эльшана Асадова, выступавшего в весовой категории до 66 кг. Он завоевал серебряную медаль. Эльшан уже давно пытается проявить себя во внутренних соревнованиях. Ранее он входил в число призёров турниров ACF. Он показал, что ему нужно дать шанс в сборной.

- Эльмар Гасымов, выступавший в весовой категории 100 кг, возобновил карьеру и завоевал золотую медаль. Есть ли вероятность, что ему дадут шанс на предстоящих международных соревнованиях, на турнире "Большого шлема"?

- Не могу этого сказать. Это будет решать тренерский штаб. Он должен проявить себя на тренировках. Стать чемпионом Азербайджана не означает, что спортсмен будет участвовать в престижных турнирах, таких как "Большой шлем" и Гран-при. Наши дзюдоисты это хорошо знают. Прежде всего, он должен хорошо показать себя на тренировках и участвовать в контрольных соревнованиях. После того, как спортсмен проявит себя, тренеры сборной принимают решение об участии в турнирах "Большого шлема" и других. Эльмар - один из наших титулованных спортсменов. Он не боролся почти два года. Многое также зависит от уровня участия сборной в тренировочном процессе и сборах. Конечно, все возможно. Если он покажет себя с хорошей стороны, то почему бы и нет?

- Ушанги Кокаури (+100 кг) из легионеров стал чемпионом в тяжелом весе. Будет ли он участвовать в следующем олимпийском цикле?

- Он намерен бороться и продолжать карьеру. Двое наших ведущих спортсменов в этом весе не смогли выступить из-за травм. Это Джамал Гамзатханов и Кенан Насибов. Мы рады, что в тяжелом весе тоже есть конкуренция. У нас также есть хорошие молодые спортсмены. Могу привести в пример Субхана Ахундова. Я уверен, что Ушанги будет не так легко, как раньше. Вчера в первом туре командного турнира он даже проиграл Аждару Багирову. Многие любители дзюдо и представители СМИ не очень хорошего мнения об Ушанги. Факт же в том, что на данный момент он является номером один в этом весе в Азербайджане. Пусть они покажут себя на соревнованиях. Если Ушанги увидит, что впереди него кто-то есть, то завершит карьеру.

- Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев не участвовали в чемпионате Азербайджана. Было ли это связано с их собственным желанием?

- Им дали отдохнуть после Олимпиады в Париже. После соревнований в Париже трое наших спортсменов перенесли операцию. Именно поэтому они не смогли принять участие в соревнованиях. Но другие участвовали. Хидаяту и Зелиму дали отдых. Их подход к сезону отличается. Тренеры приняли решение, чтобы они не участвовали в чемпионате страны. Но спортсмены уже приступили к тренировкам. В сборной сначала будут контрольные встречи, а затем сборы. Со следующего года мы продолжим процесс подготовки по плану. Одним из важных вопросов является то, что в дзюдо будут объявлены новые правила. Это состоится на техническом семинаре Международной федерации дзюдо в Стамбуле 14-15 декабря. Правила также очень важны. Радикальные изменения могут вернуть захваты ног. Будут приняты решения, которые повлияют на тактическую, техническую и физическую подготовку дзюдоистов.

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