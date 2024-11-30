Главного тренера нашей сборной отправили в отставку, на его место есть иностранный кандидат - ФОТО

Главный тренер женской сборной Азербайджана по дзюдо Рашад Мамедов уволен.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Prosport.az, на его место ожидается назначение француженки Амины Абделлатиф, арабки по национальности.
51-летняя тренер в настоящее время наблюдает за поединками в Бакинском Дворце спорта.
За свою спортивную карьеру Абдельлатиф представляла Францию на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Абдельлатиф, двукратная чемпионка Франции, четыре раза завоевывала титул чемпиона Европы в командном зачете.
Кстати, уход Рашада Мамедова подтвердил и исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу. Он сообщил, что Амина Абделлатиф является одной из кандидаток на пост главного тренера нашей женской сборной.
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