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Главного тренера нашей сборной отправили в отставку, на его место есть иностранный кандидат - ФОТО

Дзюдо
Новости
30 Ноября 2024 14:08
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Главного тренера нашей сборной отправили в отставку, на его место есть иностранный кандидат - ФОТО

Главный тренер женской сборной Азербайджана по дзюдо Рашад Мамедов уволен.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Prosport.az, на его место ожидается назначение француженки Амины Абделлатиф, арабки по национальности.

51-летняя тренер в настоящее время наблюдает за поединками в Бакинском Дворце спорта.

За свою спортивную карьеру Абдельлатиф представляла Францию ​​на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Абдельлатиф, двукратная чемпионка Франции, четыре раза завоевывала титул чемпиона Европы в командном зачете.

Кстати, уход Рашада Мамедова подтвердил и исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу. Он сообщил, что Амина Абделлатиф является одной из кандидаток на пост главного тренера нашей женской сборной.

İdman.biz

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