Рашад Расуллу: "Хидаят и Зелим должны доказать, что являются лидерами сборной"

İdman.biz представляет интервью исполнительного вице-президента и генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Рашада Расуллу сайту Prosport.az

- Что значит чемпионат страны для наших дзюдоистов?

- Чемпионат Азербайджана – наши первые соревнования в олимпийском цикле. Все начинается с нуля. Шанс стать чемпионом Азербайджана есть у каждого спортсмена. Как видите, в полуфинале весовой категории 60 кг Гусейн Аллахъяров победил Балабея Агаева, который был показан фаворитом. Проигрыш Руслана Пашаева Эльшану Асадову в весовой категории до 66 кг стал неожиданностью. Назир Талыбов проиграл в 1/4 финала и утешительном поединке. В последующие дни могут быть зафиксированы неожиданные результаты. Директор выступлений национальной сборной Рихард Траутман наблюдает за всем этим с трибун. То есть этот чемпионат – хороший шанс для каждого спортсмена попасть в сборную. Надеюсь, что спортсмены тоже поймут суть этого соревнования и оценят его на самом высоком уровне.

- Чемпионат пройдёт за три дня. Можно ли увеличить количество дней в последующие годы?

- Мы пытаемся сделать это соревнование компактным. Поскольку промежуточные дни являются рабочими, это влияет на количество зрителей. Но, как видите, по выходным у нас нет проблем с аудиторией. Фактически индивидуальные соревнования могли проводиться в течение 3 дней, а командные не могли проводиться или проводились совсем в другой день. Мы обсудим этот вопрос. Не хочу хвалиться, но мы постарались организовать соревнования хотя бы на уровне Гран-при или "Большого шлема".

- На самом деле в международных командных соревнованиях принимают участие смешанные команды, то есть мужские и женские. Но у вас будут соревноваться мужские команды...

- Да, это одна из наших главных проблем. Потому что количество спортсменок в высшей весовой категории – 57, 70 и +70 кг - невелико. Возможно, если Фидан Ализаде, чемпионка Европы U-23, сменит весовую категорию на 63 кг, то это значит, что она сможет представлять нас на Олимпиаде в весовой категории 70 кг. Проблему самого тяжелого веса мы обсудим и постараемся решить вместе с тренерами.

- Обсуждается ли смена веса наших олимпийских чемпионов?

- Нет, такого вопроса на повестке дня нет. Насколько мне известно, оба планируют продолжать выступать в своих весовых категориях.

- Говорили, что Ушанги Кокаури завершит карьеру после Олимпиады. Однако он будет выступать на чемпионате Азербайджана...

- Ушанги намерен продолжать. Мы не можем никого заставить завершить карьеру. Да, все говорят, что он идет и проигрывает. Однако на Олимпийских играх он был седьмым. Если кто-то сильнее Ушанги на данный момент, пусть будет. Если найдется кто-то сильнее его, я уверен, Кокаури решит уйти сам. В настоящее время нет более сильного спортсмена, чем он. Например, в этом соревновании вы увидите, как Эльмар Гасымов возвращается на татами в весовой категории 100 кг. Он завершил карьеру около 2 лет назад. Теперь он решил вернуться на татами. Главное, чтобы они доказали, что они сильны на татами. Даже Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев начнут с нуля. Они должны снова доказать, что являются лидерами в сборной. Один из главных вопросов для нас связан с правилами. В середине декабря в Стамбуле пройдет технический семинар, на котором будут объявлены новые правила. Там примет участие большая делегация от нас под руководством вице-президента Эльнура Мамедли и директора по производительности Рихарда Траутмана. Там ожидаются очень радикальные изменения, например, возвращение к захвату ноги. Поэтому в плане адаптации к новым правилам предстоит еще работа.



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