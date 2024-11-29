Определились победители первого дня чемпионата Азербайджана - ФОТО

Сегодня стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо среди женщин и мужчин.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований определились победители в 7 весовых категориях.

178 дзюдоистов соревновались в весовых категориях 63 кг, 70 кг, 78 кг и +78 кг среди женщин и 60 кг, 66 кг и 73 кг среди мужчин.

Женщины

63 кг

1. Фидан Ализаде (Клуб Дзюдо 2012)

2. Наргиз Гаджиева (СК «Нефтчи»)

3. Лейла Гусейнова (Абшерон Хырдалан)

3. Лейла Атаева (Клуб Дзюдо 2012)

70 кг

1. Гюнель Гасанлы (Абшерон-Хырдалан)

2. Судаба Агаева (Спортивный клуб «Атилла»)

3. Айтадж Гардашханлы (Спортивный центр Балаханы)

3. Парвана Абдуллаева (Евлах)

78 кг

1. Нармин Амирли (Спортивный клуб Умбаева)

2. Асмер Алиева (СК «Нефтчи»)

+78 кг

1. Нигяр Сулейманова (СК «Нефтчи»)

2. Зейнабханым Асадова (Добровольное спортивное общество «Мехсул»)

3. Эльнара Рашидова (Сумгаит)

3. Айтекин Пашазаде (Шушинский УГИМ)

Мужчины

60 кг

1. Гусейн Аллахьяров (Клуб Дзюдо 2012г.)

2. Ахмед Юсифов (СК «Нефтчи»)

3. Балабей Агаев (СК «Нефтчи»)

3. Низами Имранов (Спортивный клуб «Атилла»)

66 кг

1. Рашад Елкиев (Спортивный клуб «Канокан ТТ»)

2. Эльшан Асадов (Спортивный клуб «Атилла»)

3. Руслан Пашаев (СК «Нефтчи»)

3. Эльтадж Юсифли (Сумгаит №1 İOEUGİŞM)

70 кг

1. Рашид Мамедалиев (Спортивный клуб «Атилла»)

2. Айдын Рзаев (Спортивный клуб «Канакан ТТ»)

3. Нариман Мирзоев (СК «Нефтчи»)

4. Гадир Гусейнов (Спортивный клуб «Атилла»)

Отметим, что чемпионат, проводимый в Бакинском Дворце спорта, продлится 3 дня. Финальные поединки соревнований будут транслироваться в прямом эфире на телеканале İdman TV.

İdman.biz