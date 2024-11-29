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Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
29 Ноября 2024 15:45
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Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо - ФОТО

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по дзюдо среди женщин и мужчин.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие организовано в Бакинском Дворце спорта.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу и официальные лица организации.

В начале мероприятия была почтена память шахидов, погибших в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, а затем прозвучал Государственный гимн.

М.Василева поприветствовала участников турнира и пожелала им удачи.

Р.Расуллу акцентировал внимание на важности чемпионата. Он подчеркнул, что отрадно, что на соревнованиях выступают дзюдоисты из разных регионов нашей страны.

Церемония продолжилась образцовыми выступлениями и музыкой.

В этом году чемпионат Азербайджана был организован на уровне престижных международных турниров «Большого шлема». От организации до стандартов соревнований - каждая деталь отражает высочайшее качество и является незабываемым опытом как для спортсменов, так и для зрителей.

Отметим, что в соревнованиях, которые завершатся 1 декабря, примут участие более 320 дзюдоистов из 60 спортивных организаций.

Эмин Ага

İdman.biz

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