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Финалист Олимпиады возглавил список участников "Большого шлема"

Дзюдо
Новости
29 Ноября 2024 21:53
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Финалист Олимпиады возглавил список участников "Большого шлема"

7-8 декабря в Токио состоится турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как передает İdman.biz, после того, как сборная Японии объявила состав на домашний турнир, определился список участников с наиболее высоким рейтингом. Его возглавляет серебряный призер Олимпиады Санширо Мурао (90 кг). Японец будет рейтинг-фаворитом своей категории.
Также в тройке дзюдоистов с наивысшим рейтингом в Токио находятся Шади Эль-Ханас (Канада, 90 кг) и Басху Йондонперенлей (Монголия, 66 кг).

Отметим, что азербайджанские дзюдоисты пропустят «Большой шлем».

İdman.biz

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