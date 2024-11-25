25 Ноября 2024
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Наша сборная заняла первое место на Кубке Европы

Дзюдо
Новости
25 Ноября 2024 09:00
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Наша сборная заняла первое место на Кубке Европы

Наши дзюдоисты запомнились успешным выступлением на юношеском Кубке Европы, проходившем в греческих Салониках.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.

С таким результатом наша страна заняла второе место в общем зачете и первое место среди юношей.

Отметим, что золотые медали завоевали Зейд Алескеров (60 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг), серебряную - Фахри Сахибзаде (66 кг), а бронзовые - Анар Гулиев (50 кг), Рустам Гасымзаде (55 кг), Саид Шарифов ( 73 кг), Амин Мехтиев (81 кг) и Тунар Фарзалиев (+90 кг).

İdman.biz

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