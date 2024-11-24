Азербайджанский дзюдоист выиграл Кубок Европы

В греческих Салониках завершился юношеский Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанские дзюдоисты во второй день турнира завоевали еще 4 медали.

Субхан Ахундов (+90 кг) завоевал титул чемпиона Европы, победив всех своих соперников. Бронзовые медали завоевали Саид Шарифов (73 кг), Амин Мехтиев (81 кг) и Тунар Фарзалиев (+90 кг).

В первый день турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Отметим, что наша команда участвует в Кубке Европы в составе 20 дзюдоистов в 8 весовых категориях.

İdman.biz